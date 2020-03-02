Пн, 2.03.2020
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  • Жители многоквартирного дома вызвали спасателей из-за странного шума. Как оказалось, не напрасно

Жители многоквартирного дома вызвали спасателей из-за странного шума. Как оказалось, не напрасно

Спасатели. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mailiis Ollino

В Тарту пожилая жительница многоквартирного дома попала в беду, на помощь она позвала с помощью постукиваний по радиатору.

Ночью в 1.39 в Центр тревоги сообщили, что в Тарту на улице Мыйзавахе в многоквартирном доме раздаются звуки ударов по радиатору и человек может быть в беде, пишет Tartu Postimees со ссылкой на Лыунаский спасательный центр. Спасатели с помощью лома попали в квартиру, из которой раздавался шум.

Выяснилось, что пожилая женщина упала в туалете и не могла больше двигаться. Медики скорой оказали ей первую помощь.

Спасателям часто приходится отправляться на вызову, где помощь требуется упавшему человеку, который не может сам открыть дверь и иногда даже позвать на помощь. Одиноким пожилым людям стоит пересмотреть свои дома и сделать их более безопасными, чтобы избежать падений и тяжелых последствий этого. Также стоит продумать способ, как пожилым или людям с особыми потребностями можно в любой ситуации позвать на помощь.

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