После разъема для наушников Apple удалит из iPhone зарядный порт

Осведомленные информаторы сообщают, что компания Apple продолжает работать над тем, чтобы лишить свои смартфоны iPhone каких-либо вырезов. После удаления разъема 3,5 мм для подключения наушников компания Apple задумалась над удаление разъема для зарядки и передачи данных, пишет Ixbt.com.
Недавно выпущенная Apple бета-версия операционной системы iOS 13.4 получила функцию беспроводного восстановления прошивки iPhone, которая называется «Восстановление ОС». Эта функция предназначена для восстановления прошивки смартфона через интернет.
Удаление всех разъемов положительно скажется на водонепроницаемости смартфонов, которая и так находится на довольно высоком уровне, если отслеживать последние новости об iPhone, пролежавшем два месяца на дне озера и сохранившем полную функциональность.
Ожидается, что будущие смартфоны iPhone будут передавать звук при помощи вибрации экрана, а боковые клавиши также могут уйти в прошлое, будучи замененными экранными сенсорными кнопками.