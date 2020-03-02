Нашим безработным приходится влачить нищенское существование

Министерство социальных дел предлагает изменить закон так, чтобы право на получение компенсации по страхованию от безработицы было и у тех, кто ушел с работы добровольно. Но компенсацию начинали бы платить только через три месяца.

Периоды работы безработных

Сейчас при получении компенсации по безработице работать нельзя. Министерство социальных дел предлагает два варианта, как безработный мог бы получить дополнительный доход: «Во время безработицы человек мог бы получать зарплату в размере до половины минималки, тогда размер компенсации не менялся бы. Дальше размер компенсации мог бы сокращаться точно так же, как сейчас сокращается пособие по работоспособности. С каждого евро ты теряешь 50 центов компенсации. Чтобы у человека был интерес работать. Второй вариант: если человек потерял 80 процентов дохода, и у него есть право на компенсацию по страховке от безработицы, то в течение определенного периода, например, до одного месяца, он мог бы работать, не теряя компенсации».

Планируется и расширение круга застрахованных. Сейчас от безработицы не застрахованы предприниматели-физические лица, собственники предпринимательского аккаунта, члены управляющих и контролирующих органов предприятий. Обдумывается вариант: добавить в закон круг определенных лиц или распространить страховку на всех, кто платит налог на страховку от безработицы с облагаемого социальным налогом дохода. В обоих случаях страховка стала бы обязательной.

Во время экономического кризиса более длительная поддержка

По словам Эрлиха, невозможно взять из системы больше, чем в нее вложено, но ресурсы можно оптимизировать. Силья Алас из Кассы страхования от безработицы вспоминает, что во время экономического кризиса безработный долго оставался безработным. Выплата пособия заканчивалась раньше, чем человек находил себе новую работу. Министерство социальных дел предлагает платить компенсацию по безработице более короткий срок, когда уровень безработицы низкий, и более длинный срок, когда уровень безработицы высокий.

«Во время экономического кризиса мы должны платить компенсацию по безработице дольше, чем во время экономического бума. Во время кризиса людям нужно больше времени, чтобы найти работу, поскольку и вакансий меньше. Заодно в хорошие времена мы копили бы резервы на плохие времена», - говорит Эрлих.

Во сколько обойдется реформа? Эрлих советует искать возможности для минимизации расходов: «Например, если мы разрешим, чтобы человек, уходящий с работы добровольно, без дополнительных условий получал компенсацию по страховке от безработицы, то это принесет огромные расходы – более ста миллионов евро. Если же в таком случае ввести период ожидания, – уходя с работы по собственному желанию, получать компенсацию человек сможет только с четвертого месяца – расходы окажутся значительно меньше. При проведении реформы мы должны найти компромисс между улучшением ситуации и финансовыми возможностями».