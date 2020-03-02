Нашим безработным приходится влачить нищенское существование

Эстония находится в десятке стран Евросоюза по показателям бедности безработных. В конце прошлого года на учете Кассы страхования от безработицы находились 34 402 безработных, шестая часть которых вынуждена справляться на доходы, не дотягивающие до прожиточного минимума. Скудная помощь государства и высокие требования для ее получения не помогают людям удержаться от попадания в бедность, пишет Postimees.
Более десяти лет проработавшая в Кассе страхования от безработицы Силья Алас рассказала о своем собственном опыте. Она осталась без работы с тремя детьми на руках во время экономического кризиса 2009 года. Тогда пособия были еще меньше: «Выжить на эти деньги было крайне трудно. Нужно было очень серьезно думать о том, что ты можешь себе позволить, а что нет. Не было такой мысли, мол, пойду в магазин и куплю». Если бы и у мужа не было работы, ей пришлось бы просить у города пособие на жилье, чтобы оплачивать счета за квартиру.
За десять лет государство сделали лишь маленькие шажочки вперед. Теперь Силья Алас сама ставит безработных на учет. По ее словам, есть много таких, кто не получает компенсацию по страхованию от безработицы, им платят только пособие по безработице, которое в прошлом году составляло 175 евро в месяц. А этого не хватает.
Алас говорит, что обычно безработные на первой встрече не говорят о своих проблемах: «Например, в ходе беседы выясняется, что человек не может ходить в Кассу страхования от безработицы, поскольку у него нет для этого денег. Если не хватает и на это, то дома явно полно и других проблем, о которых мы не узнаем, если человек не скажет. Если есть сложности в ином, то труднее и найти работу». Алас советует просить помощи и у самоуправления.
По ее опыту, люди часто не просят о помощи: «Как-то спросила у клиента, почему он не хочет попросить помощи у волости, если ему так трудно? Просьба о помощи – это не попрошайничество. Но его чувство собственного достоинства не позволяет ему это сделать. Он молодой здоровый мужчина. Как он пойдет просить денег? Он говорит, что много людей, которые находятся в более сложной ситуации, и которым нужна помощь. А он как-нибудь справится. Я ему неоднократно советовала, потому что видела, что все становится только хуже. Если ты постоянно голодный, то это определенно влияет на твою внешность и готовность пойти на работу – у тебя просто нет на это сил».
Пособие получает половина
По данным вице-канцлера по вопросам труда Министерства социальных дел Стена Андреаса Эрлиха, примерно половине получателям компенсации по безработице платят пособие по безработице: «В этом году это – 189 евро в месяц. Это пособие слишком маленькое. Расчетный прожиточный минимум в этом году составляет почти 227 евро». Прожиточный минимум – это деньги, которые должны быть у человека на руках.
«Наше предложение таково, что дальше мы должны платить человеку по меньшей мере месячный прожиточный минимум. Это небольшая сумма. Конечно, размер компенсации должен зависеть от предыдущей зарплаты человека, чтобы сохранялась логика страховки, но меньше прожиточного минимума никому платить не должны», - говорит вице-канцлер по вопросам труда.
Находящиеся на пороге бедности безработные
В странах (27) Европейского союза в 2018 году
1. Бельгия 56,1%
2. Болгария 53,6
3. Чехия 53,2
4. Дания 52,1
5. Германия 51
6. Эстония 50,7
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22. Португалия 46,2
23. Румыния 45,9
24. Словения 45,7
25. Словакия 45,7
26. Финляндия 43,3
27. Швеция 41,9
Источник: Евростат
Мы не сильно щедрые
Но ни одно пособие, или мизерность компенсации по страховке от безработицы не удержат от скатывания в бедность. Сегодня в течение первых ста дней безработный получает половину своей последней зарплаты, дальше – 40 процентов. «В принципе человек с самого начала сваливается в бедность, - говорит Эрлих. – Очень много людей, которые получают минимальную ставку, которая составляет половину минимальной зарплаты, то есть 270 евро. Я не представляю, как можно прожить в Таллинне на 270 евро».
Поэтому в плане компенсаций по страховке планируются изменения. Например, такие, чтобы первые три месяца безработному платили 70 процентов от его последней зарплаты, далее – 50, и в итоге – 30 процентов.
Если компенсация слишком маленькая, часто человека заставляют согласиться на первую предлагаемую работу, которая может не отвечать его ожиданиям, образованию, знаниям, где он не может себя реально применить.
«Более высокая компенсация помогла бы удержать человека на рынке труда. Если человек не получается компенсацию по безработице, велика вероятность того, что он досрочно выйдет на пенсию по старости, или отправится на работу за границу. Вернуть человека на рынок труда сложнее, чем его там удержать. Большая компенсация это не только наши расходы, но и наши доходы», - говорит вице-канцлер.
Треть не квалифицируется
Размер компенсации – это лишь одна из причин, почему бедность от безработицы не спадает. Вице-канцлер приводит пример: «56 безработных из ста в прошлом году получали от государства пособие по безработице или компенсацию по страхованию от безработицы. 28 не получали ни того, ни другого, поскольку их не квалифицировали. Причиной могло быть то, что они не работали достаточно долго: по правилам, в течение последних 36 человек должен отработать 12 месяцев».
Министерство социальных дел предлагает платить таким безработных базовую компенсацию, для получения которой в течение последних 36 месяцев ему нужно отработать как минимум шесть. В качестве второй возможности можно было бы сделать так, чтобы при выплате одной компенсации, зависящей от дохода, требование стажа не применялось бы, или требуемые 12 месяцев отсчитывались бы на срок, больший, чем 36 месяцев.
Добровольно безработным
Сейчас компенсацию по страхованию от безработицы не получает человек, который ушел с работы по собственному желанию. В 2018 году работники увольнялись по собственному желанию в 70 200 случаях, а по соглашению сторон – в 77 000 случаях. По словам представителя Кассы страхования от безработицы Сильи Алас, люди могут и не знать, что завершенные по согласованию сторон трудовые отношения не дают право на компенсацию по страхованию от безработицы.
«Довольно часто трудовые отношения прекращаются по согласованию сторон, если у человека ухудшилось здоровье. Люди не знают, что расторгнуть трудовой договор можно и по состоянию здоровья», - говорит Алас.
Министерство социальных дел предлагает изменить закон так, чтобы право на получение компенсации по страхованию от безработицы было и у тех, кто ушел с работы добровольно. Но компенсацию начинали бы платить только через три месяца.
Периоды работы безработных
Сейчас при получении компенсации по безработице работать нельзя. Министерство социальных дел предлагает два варианта, как безработный мог бы получить дополнительный доход: «Во время безработицы человек мог бы получать зарплату в размере до половины минималки, тогда размер компенсации не менялся бы. Дальше размер компенсации мог бы сокращаться точно так же, как сейчас сокращается пособие по работоспособности. С каждого евро ты теряешь 50 центов компенсации. Чтобы у человека был интерес работать. Второй вариант: если человек потерял 80 процентов дохода, и у него есть право на компенсацию по страховке от безработицы, то в течение определенного периода, например, до одного месяца, он мог бы работать, не теряя компенсации».
Планируется и расширение круга застрахованных. Сейчас от безработицы не застрахованы предприниматели-физические лица, собственники предпринимательского аккаунта, члены управляющих и контролирующих органов предприятий. Обдумывается вариант: добавить в закон круг определенных лиц или распространить страховку на всех, кто платит налог на страховку от безработицы с облагаемого социальным налогом дохода. В обоих случаях страховка стала бы обязательной.
Во время экономического кризиса более длительная поддержка
По словам Эрлиха, невозможно взять из системы больше, чем в нее вложено, но ресурсы можно оптимизировать. Силья Алас из Кассы страхования от безработицы вспоминает, что во время экономического кризиса безработный долго оставался безработным. Выплата пособия заканчивалась раньше, чем человек находил себе новую работу. Министерство социальных дел предлагает платить компенсацию по безработице более короткий срок, когда уровень безработицы низкий, и более длинный срок, когда уровень безработицы высокий.
«Во время экономического кризиса мы должны платить компенсацию по безработице дольше, чем во время экономического бума. Во время кризиса людям нужно больше времени, чтобы найти работу, поскольку и вакансий меньше. Заодно в хорошие времена мы копили бы резервы на плохие времена», - говорит Эрлих.
Во сколько обойдется реформа? Эрлих советует искать возможности для минимизации расходов: «Например, если мы разрешим, чтобы человек, уходящий с работы добровольно, без дополнительных условий получал компенсацию по страховке от безработицы, то это принесет огромные расходы – более ста миллионов евро. Если же в таком случае ввести период ожидания, – уходя с работы по собственному желанию, получать компенсацию человек сможет только с четвертого месяца – расходы окажутся значительно меньше. При проведении реформы мы должны найти компромисс между улучшением ситуации и финансовыми возможностями».
Почему эстонские безработные такие бедные?
По словам вице-канцлера Министерства социальных дел Стена Андреаса Эрлиха, это выбор, формировавшийся долгое время. «Эстония вкладывает в социальную защиту около 13 процентов от ВВП, что на шесть процентов меньше, чем в среднем по Европейскому союзу. Поэтому в Эстонии как компенсация по безработице, так и, например, пенсии и прожиточные пособия, в принципе маленькие. Эстония решила меньше вкладывать в социальную защиту».
Руководитель аналитического отдела Министерства социальных дел Хеде Синисаар добавила: «И хотя бедность среди безработных у нас высока, в то же время у нас очень мало людей, которые живут в безработной семье. В Европе мы занимаем второе место после Чехии».
По данным Департамента статистики, в 2018 году в принципиальной бедности жили 52,5 процента и в абсолютной бедности 16,7 процента безработных.
«Мы не можем говорить, что бедность индивидуальна: бедным становится вся семья, и если безработный живет с иждивенцами, то его компенсация по безработице кроме него должна выводить из бедности и его семью», - сказала Синисаар.