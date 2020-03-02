Пн, 2.03.2020
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Олимпиада-2020 может пройти без зрителей

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.

ФОТО: BEHROUZ MEHRI/AFP

Летние Олимпийские игры 2020 года, которые должны состояться в Токио, могут пройти без зрителей, сообщает Р-Спорт.

По информации Daily Mail, руководство Всемирной организации здравоохранения и руководители спортивных федераций всерьез обеспокоены распространением коронавируса. В связи с этим рассматривается вариант, что Олимпиаду-2020 можно будет увидеть только по телевизору.

Также отмечается, что главное спортивное событие года может быть перенесено из Токио в другое место. Однако, Япония, которая потратила на подготовку Олимпиады около 12 млрд долларов, не собирается отказываться от проведения Игр.

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