Олимпиада-2020 может пройти без зрителей

Летние Олимпийские игры 2020 года, которые должны состояться в Токио, могут пройти без зрителей, сообщает Р-Спорт.
По информации Daily Mail, руководство Всемирной организации здравоохранения и руководители спортивных федераций всерьез обеспокоены распространением коронавируса. В связи с этим рассматривается вариант, что Олимпиаду-2020 можно будет увидеть только по телевизору.
Также отмечается, что главное спортивное событие года может быть перенесено из Токио в другое место. Однако, Япония, которая потратила на подготовку Олимпиады около 12 млрд долларов, не собирается отказываться от проведения Игр.