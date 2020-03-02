Гражданина Эстонии оштрафовали за прогулку до российского пограничного столба

Пограничники оштрафовали гражданина Эстонии, который дошел до российского пограничного столба и вернулся.
В минувшую субботу 18 часов в санный патруль кордона Саатсе близ деревни Пердаку волости Сетомаа обнаружил следы незаконного пересечения временной контрольной полосы, следы вели от Эстонии до российского пограничного столба и назад, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Лыунаской префектуры.
Пограничники задержали 25-летнего гражданина Эстонии, который пересек границу около заброшенного хутора, задержанный оштрафован за нарушение на 120 евро.
О случившемся сообщили также российским пограничникам.