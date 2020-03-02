Пн, 2.03.2020
Утверждения, будто отстроить Старую Нарву и воссоздать прежнюю атмосферу невозможно, просто не выдерживают критики. Лаури Вахтре
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Гражданина Эстонии оштрафовали за прогулку до российского пограничного столба

Гражданина Эстонии оштрафовали за прогулку до российского пограничного столба

Пограничный столб на эстонско-российской границе.

ФОТО: Kristjan Teedema

Пограничники оштрафовали гражданина Эстонии, который дошел до российского пограничного столба и вернулся.

В минувшую субботу 18 часов в санный патруль кордона Саатсе близ деревни Пердаку волости Сетомаа обнаружил следы незаконного пересечения временной контрольной полосы, следы вели от Эстонии до российского пограничного столба и назад, сообщила в понедельник BNS пресс-служба Лыунаской префектуры.

Пограничники задержали 25-летнего гражданина Эстонии, который пересек границу около заброшенного хутора, задержанный оштрафован за нарушение на 120 евро.

О случившемся сообщили также российским пограничникам. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ