Пн, 2.03.2020
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  • Гражданин России пытался ввезти в Эстонию 30 000 контрабандных сигарет

Гражданин России пытался ввезти в Эстонию 30 000 контрабандных сигарет

Контрабандные сигареты. Иллюстративное фото.

ФОТО: Maksu- ja tolliamet

Эстонские власти оштрафовали на 600 евро гражданина России, который при въезде на территорию страны не задекларировал 30 000 сигарет с белорусскими акцизными марками, пишет Rus.ERR.

Инцидент произошел поздно вечером 28 февраля на пограничном пункте Койдула, сообщила в понедельник, 2 марта, Лыунаская префектура.

В автомобиле, зарегистрированном в ФРГ, за рулем которого находился 56-летний гражданин России, обнаружили 30 000 сигарет с акцизными марками Республики Беларусь.

Водителя за нарушение таможенного законодательства оштрафовали на 600 евро.

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