Гражданин России пытался ввезти в Эстонию 30 000 контрабандных сигарет

Эстонские власти оштрафовали на 600 евро гражданина России, который при въезде на территорию страны не задекларировал 30 000 сигарет с белорусскими акцизными марками, пишет Rus.ERR.
Инцидент произошел поздно вечером 28 февраля на пограничном пункте Койдула, сообщила в понедельник, 2 марта, Лыунаская префектура.
В автомобиле, зарегистрированном в ФРГ, за рулем которого находился 56-летний гражданин России, обнаружили 30 000 сигарет с акцизными марками Республики Беларусь.
Водителя за нарушение таможенного законодательства оштрафовали на 600 евро.