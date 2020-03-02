Можно вздохнуть с облегчением: влияние вируса отступило от Таллиннской биржи

В понедельник Таллиннская фондовая биржа открылась позитивно: индекс OMXT с 1024 сделками и оборотом 1 570 058 евро вырос на 2,98 процента до 1305,27 пункта.
Самый высокий оборот был в течение рабочего дня у акций Tallink Grupp, которые с 217 сделками и оборотом 979,300 евро поднялись на 3,28 процента до 0,946 евро.
Акции Tallinna Sadam выросли на 1,78 процента до 2 евро. Оборот 139 сделок составил 149 300 евро.
Утром больше всего выросли акции LHV Group, которые подорожали на 6,64 процента до 13,65 евро. Было совершено 127 сделок на сумму 96 500 евро.
Больше всего упали в цене акции Baltika: в шести сделках при обороте в 1400 евро они понизились на 3,08 процента до 0,126 евро.
В пятницу на фоне глобального спада торговый день на Таллиннской фондовой бирже день был негативным и активным: индекс OMXT снизился на 0,3 процента до 1267,5 пункта. В течение дня было заключено 3813 сделок на сумму 3 902 469 евро.