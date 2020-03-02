Пн, 2.03.2020
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  • Песков: Путин может поручить возобновить следствие по убийству Листьева, но пока таких решений не было

Песков: Путин может поручить возобновить следствие по убийству Листьева, но пока таких решений не было

Дмитрий Песков.

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Президент РФ Владимир Путин может дать поручение возобновить следствие по делу об убийстве Владислава Листьева, но этого он пока еще не сделал, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос, может ли президент поручить Следственному комитету РФ возобновить расследование этого громкого преступления, совершенного 25 лет назад, Песков ответил: "Чисто юридически, так сразу я не могу вам сказать, может ли он дать поручение Следственному комитету. В целом он вполне может дать, но до сих пор каких-то решений президентом на этот счет (принято) не было".

Ранее журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились к руководителям СК и Генпрокуратуры России с призывом возобновить расследование уголовного дела об убийстве Листьева.

Комментируя данное обращение, пресс-секретарь президента добавил: "До сих пор это не было в зоне внимания главы государства, никаких поручений или обращений с его стороны на этот счет не было".

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