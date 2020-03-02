Песков: Путин может поручить возобновить следствие по убийству Листьева, но пока таких решений не было

Президент РФ Владимир Путин может дать поручение возобновить следствие по делу об убийстве Владислава Листьева, но этого он пока еще не сделал, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
На вопрос, может ли президент поручить Следственному комитету РФ возобновить расследование этого громкого преступления, совершенного 25 лет назад, Песков ответил: "Чисто юридически, так сразу я не могу вам сказать, может ли он дать поручение Следственному комитету. В целом он вполне может дать, но до сих пор каких-то решений президентом на этот счет (принято) не было".
Ранее журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились к руководителям СК и Генпрокуратуры России с призывом возобновить расследование уголовного дела об убийстве Листьева.
Комментируя данное обращение, пресс-секретарь президента добавил: "До сих пор это не было в зоне внимания главы государства, никаких поручений или обращений с его стороны на этот счет не было".