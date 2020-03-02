Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры

Первая в истории СССР и России олимпийская чемпионка по фигурному катанию среди женщин Аделина Сотникова объявила о завершении своей спортивной карьеры. Аделина рассказала, что очень скучает по соревнованиям, однако участвовать в них ей не позволяет состояние здоровья, передает Newsru.com.
"Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой. Мне грустно и тяжело это говорить", - заявила 23-летняя спортсменка в интервью телеканалу "Россия-1".
Сотникова пообещала фанатам и поклонникам продолжать радовать их, но уже не на спортивной арене, а в различных шоу.
"Хочу сказать всем большое спасибо за поддержку, за любовь ко мне, это действительно большая моя семья. Хочется, чтобы я осталась в памяти болельщиков как победитель. Моя фигурная история не закончена, но официально спорт закрыт", - заключила она.
В феврале Сотникова была госпитализирована в городскую клиническую больницу N67 имени Ворохобова в отделение первой нейрохирургии, где перенесла серьезную операцию и теперь ее ждет долгий путь реабилитации и восстановления. Как сообщила агент спортсменки Мария Шашина, Аделине вживили в позвоночник два импланта, которые соединяет пластина с шестью титановыми шурупами.
Аделина Сотникова завоевала золотую медаль на домашней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Последний раз фигуристка участвовала в соревнованиях в сезоне-2015/16. В 2017 она ушла от тренера Елены Буяновой в группу к Евгению Плющенко.