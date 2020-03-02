Пн, 2.03.2020
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Для потрясенной горем семьи забрезжила надежда

После того как без работы остался отец, семья живет одной надеждой на выздоровление сына.

ФОТО: Kodutunne

Всего год назад они узнали страшную новость: у одного из их сыновей-близнецов, Кирилла, рак мозга в четвертой стадии.

На данный момент уже пройден основный курс химиотерапии, но предстоит долгое и трудное восстановление. Кирилл вновь учится жить, говорить и ходить. Он уже может проходить небольшие расстояния, но, например, на то, чтобы дойти до бани, сил ему еще не хватает. А баня – единственное место, где семья может помыться.

Кирилл мужественно борется с тяжелой болезнью.

ФОТО: Kodutunne

До сих пор ходить на работу мог только отец семейства, поскольку мама Ксения большую часть времени проводит с сыном в больнице. Теперь же выяснилось, что с нового года нет у нее нет и прежнего места работы. Так и живут они изо дня в день в надежде, что, по крайней мере, сын сможет вернуться к жизни.

Теперь у семьи практически не осталось источников дохода.

ФОТО: Kodutunne

Передача Kanal 2 «Kodutunne» решила помочь семье и построить в их доме туалет и ванную комнату.

О том, что из этого вышло, смотрите в четверг, 5 марта, в 20:00 на Kanal 2.

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