Для потрясенной горем семьи забрезжила надежда

Всего год назад они узнали страшную новость: у одного из их сыновей-близнецов, Кирилла, рак мозга в четвертой стадии.
На данный момент уже пройден основный курс химиотерапии, но предстоит долгое и трудное восстановление. Кирилл вновь учится жить, говорить и ходить. Он уже может проходить небольшие расстояния, но, например, на то, чтобы дойти до бани, сил ему еще не хватает. А баня – единственное место, где семья может помыться.
До сих пор ходить на работу мог только отец семейства, поскольку мама Ксения большую часть времени проводит с сыном в больнице. Теперь же выяснилось, что с нового года нет у нее нет и прежнего места работы. Так и живут они изо дня в день в надежде, что, по крайней мере, сын сможет вернуться к жизни.
Передача Kanal 2 «Kodutunne» решила помочь семье и построить в их доме туалет и ванную комнату.
О том, что из этого вышло, смотрите в четверг, 5 марта, в 20:00 на Kanal 2.