Экономический рост снижает обороты

Экономика Эстонии в 2019 году росла очень быстрыми темпами. Согласно последним опубликованным данным Департамента статистики Эстонии, ВВП вырос в прошлом году на 4,3% в постоянных ценах. Это больше, чем смело ожидать весной прошлого года большинство экономических аналитиков. Прошлые прогнозы предрекали в среднем трехпроцентный рост. Поскольку экономический рост был стремительным также в 2017 и 2018 годах, ВВП всего за три года вырос более чем на 15%. Это делает Эстонию одной из самых быстроразвивающихся экономических зон во всей Европе и помогает приблизить уровень жизни в этой стране к более успешным странам.

Так в чем же заключалась движущая сила экономического роста? Безусловно, наибольший вклад в рост ВВП в прошлом году внесла сфера информации и коммуникаций, преимущественно сектор информационных технологий. Из 4,3% прошлогоднего роста экономики на его долю пришлось 1,2%, т.е. на сектор пришлось более трети добавленной стоимости, создаваемой экономикой в целом. Примечательно, что росту ИТ-сектора способствовал прежде всего успех на экспортных рынках. Экономическому росту в прошлом году способствовал также еще один высокооплачиваемый сектор — деятельность в профессиональной и технической сфере, куда входят многие «белые воротнички», хорошо оплачиваемые профессии, такие как юридические бюро, различные бизнес-услуги, архитектурные и инженерные услуги и многие другие. В прошлом году на сектор пришлось 18% от общего прироста добавленной стоимости. Однако следует признать, что в лице этой сферы деятельности речь идет, скорее, о предприятиях, которые сами не генерируют быстрый экономический рост, а просто участвуют в нем.

Довольно долго длившийся золотой век в экономике побудил людей больше потреблять. Рост частного потребления в прошлом году превысил 3% в постоянных ценах, что отразилось в быстром росте добавленной стоимости в оптовой и розничной торговле. Хорошие результаты, в частности, продемонстрировали продажи автомобилей и розничная торговля. В то время как жесткая конкуренция, рост электронной коммерции и постоянно растущие затраты на рабочую силу отрицательно сказались на прибыльности, быстрый рост доходов от продаж по-прежнему позволяет предприятиям преодолевать эти обстоятельства.

Одним из самых больших сюрпризов в прошлом году были относительно хорошие показатели эстонского экспортного и промышленного сектора. Согласно последним статистическим данным, экспорт вырос в прошлом году на 4,9% в постоянных ценах, что с учетом внешней среды является хорошим результатом – в конце концов, во второй половине прошлого года мировой товарообмен начал сокращаться. Также следует отметить, что в отличие от предыдущих лет рост экспорта товаров был даже более быстрым, чем рост объема услуг. Несколько иное впечатление от ситуации оставляет ежемесячная статистика внешней торговли, которая показала, что в период с июня по декабрь экспорт товаров сократился. Отчасти такое противоречие объясняется большой ролью отдельных товаров с низкой добавленной стоимостью в сокращении торговли, а также падением цен на ряд важных групп товаров, что показало более скромный экспорт в текущих ценах. В любом случае, благодаря успешному экспорту, промышленному сектору удалось увеличить добавленную стоимость на 4,5% и придать мощный импульс экономическому

Если 2019 году удалось приятно удивить экономических аналитиков, то, к сожалению, маловероятно, что то же самое может повториться в 2020 году. При ближайшем рассмотрении имеются признаки замедления экономической активности уже с последнего квартала прошлого года, где рост добавленной стоимости оставался относительно скромным в большинстве видов деятельности. Многие из факторов, которые до сих пор стимулировали рост экономики, себя уже исчерпали. 2020 год не побьет прошлогодний рекорд уровня занятости в Эстонии, гораздо вероятнее рост безработицы, пусть и довольно скромный.