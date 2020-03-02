Главврач скорой помощи: в день мы только в Таллинне берем 12-16 анализов на коронавирус

- Доктор, признавайтесь, вы живы?

- Жив. И моя служба тоже работает и живет нормально.

- На вас возложили очень большую обязанность. Кроме всего прочего, у вас создана отдельная бригада, которая выезжает на дом, берет анализы, контактирует со всеми потенциально опасными людьми. В тот период, когда работы и без того очень много, плюс возможная паника со стороны населения из-за новостей о коронавирусе, насколько сильно увеличилась нагрузка на скорую помощь?

- Да, работы хватает. Во-первых, сейчас мы имеем сезонный грипп, и каждый год это время становится для нас пиковым – когда каждый день, как новогодняя ночь. Пациенты меняются: иногда больше болеют дети, иногда пожилые люди – в этом году больше болеют дети. Но мы работаем на передовой линии, и такие неожиданные нагрузки– это, в общем-то, нормально.

- Когда ситуация стабильно-активная: сезонный грипп, одно время года переходит в другое и обостряются хронические болячки, это – одно. Но в ситуации, когда мир взбудоражен новым непонятным смертельно опасным вирусом, в ситуации, когда разве что из утюга не говорят о коронавирусе, наверняка обращающихся в скорую помощь очень много. Даже если учесть, что большую часть из ищущих информацию людей отсекают семейные врачи и Центр тревоги. Скажите, есть ли у населения паника?

- Ну, скажем так, не паника, а страх. На работниках скорой помощи, помимо того, что мы лечим пациентов, лежит и обязанность информировать. Конечно, вопросов сегодня очень много. И это естественно, потому что поток информации очень большой, иногда проскакивает ложная информация. Поэтому объясним и этот страх. Но еще раз, мы – работники передовой линии: терроризм, эпидемии, отравления, мы должны быть готовы и действовать.

- Когда происходят какие-то реальные события, все понятно. Сейчас мы имеем дело с вирусом, которого в Эстонии, можно сказать, не видели, только слышали. Слышали много и ничего не поняли. Реально подтвержденный у нас только один случай заболевания коронавирусом. Безусловно, не исключена вероятность того, что и у нас появится большое количество зараженных: закончились детские каникулы, люди вернулись из поездок в регионы распространения вируса, инкубационный период у болезни довольно длинный.