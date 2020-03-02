Студия Postimees: во что коронавирус превратил жизнь скорой помощи?

Эстония пока не вводит чрезвычайного положения, однако правительство рапортует, что страна всячески готова противостоять распространению коронавируса. Врачи призывают при подозрении на заболевание не обращаться в отделения неотложной помощи, а, прежде всего, связаться с семейным врачом. Затем должна действовать скорая помощь, которая теперь начала и брать анализы на дому. Во вторник, 3 марта, в 15.00 в прямом эфире гостем студии Rus.Postimees станет главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.