Студия Postimees: во что коронавирус превратил жизнь скорой помощи?

Эстония пока не вводит чрезвычайного положения, однако правительство рапортует, что страна всячески готова противостоять распространению коронавируса. Врачи призывают при подозрении на заболевание не обращаться в отделения неотложной помощи, а, прежде всего, связаться с семейным врачом. Затем должна действовать скорая помощь, которая теперь начала и брать анализы на дому. Во вторник, 3 марта, в 15.00 в прямом эфире гостем студии Rus.Postimees станет главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас.
- Действительно ли коронавирус настолько страшен, что нужно реагировать такими силами и такими методами?
- Насколько велика паника среди жителей столицы: кто звонит в скорую, как много приходится реагировать, насколько обоснованны обращения?
- Почему анализы начали брать на дому: потребность настолько выросла, что больницы не справляются?
- Уже известны случаи заражения и смерти среди медперсонала зарубежных клиник. Насколько защищены работники Таллиннской скорой помощи?
- Что делать, чтобы уберечь себя и окружающих от опасного заболевания, но и не перегружать скорую помощь и других медицинских работников?