В Таллинне стремительно растут цены на квартиры

Средняя стоимость квадратного метра таллиннской квартиры в феврале выросла в годовом сравнении на 8,2 процента до 2053,78 евро, передает Postimees со ссылкой на BNS.
По сравнению с январем средняя стоимость квадратного метра поднялась на 2,2 процента, гласит статистика Земельного департамента
Медианная стоимость квадратного метра в Таллинне выросла за год на 11,7 процента до 2048,93 евро, а за месяц на семь процентов.
В феврале в Таллинне было заключено 537 сделок с квартирами на общую сумму 61,1 миллиона евро. За тот же месяц 2019 года была совершена 701 сделка на общую сумму 77,9 миллиона евро.
За пределами Таллинна средняя стоимость квадратного метра в квартире в феврале выросла в годовом сравнении на 24,7 процента до 982,62 евро, по сравнению с январем она выросла на 12,1 процента.
Медианная стоимость квадратного метра за пределами Таллинна в феврале составила 906,11 евро, то есть на 44,1 процента больше, чем годом раньше. По сравнению с январем медианная стоимость квадратного метра за пределами Таллинна выросла на 34,8 процента.
Всего в феврале за пределами столицы совершили 716 сделок с квартирами на общую сумму 42,8 млн евро, в январе общая сумма 1067 сделок составила 56,8 миллиона евро. В феврале 2019 года общая сумма 937 сделок составляла 45,7 миллиона евро.
Статистика Земельного департамента информативна и может быть откорректирована.