Гражданин Латвии пытался завербовать сотрудника Службы госбезопасности для шпионажа в пользу России

VDD просит привлечь мужчину к ответственности по ст. УК о незаконном сборе или передаче информации, содержащей государственную тайну, иностранному государству или организации, прямо или через посредничество другого лица. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 20 лет.

В заявлении для прессы VDD сообщает, что гражданин Латвии по поручению российских спецслужб пытался завербовать сотрудника VDD для сбора и передачи России информации, содержащей государственную тайну.

Уголовное дело возбуждено 8 июня 2019 года, и в ходе досудебного расследования собрано достаточно доказательств вины подозреваемого. Подозреваемый находится под арестом.

Ранее до суда дошли три дела о шпионаже в пользу России.

По одному из них мастер Latvijas dzelzceļš Александр Красноперов приговорен к лишению свободы на три года и два месяца и пробационному надзору на два года.

Второе дело было начато против Юрия Стилве, который приговорен к трем годам лишения свободы условно.

В настоящее время суд Видземского предместья Риги рассматривает третье дело о шпионаже в пользу России против должностного лица информационного центра МВД Олега Бурака.