Эрдоган: Турция не намерена закрывать границу с ЕС для беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что его страна не будет закрывать границу с ЕС для иммигрантов, сообщает Daily Sabah.
"Турция не будет закрывать границу для беженцев, пытающихся въехать в Европу, это решенное дело", - сказал он, выступая в Анкаре.
Он объяснил эту позицию тем, что европейские страны игнорируют просьбы Турции заняться гуманитарным кризисом на северо-западе Сирии. Эрдоган отметил, что призывы европейских лидеров после того, когда Турция объявила о своем решении, не помогут сдержать поток мигрантов в ЕС.
Турция на прошлой неделе объявила, что страна открыла границы с ЕС для беженцев, поскольку неспособна справиться с новой волной мигрантов из Сирии. Тысячи мигрантов хлынули к границе с Грецией после этого.
Власти Греции направили на границу с Турцией силы безопасности страны и разместили там дополнительные отряды полиции. Они также приостановили прием прошений о предоставлении убежища.