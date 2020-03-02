Пн, 2.03.2020
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Эрдоган: Турция не намерена закрывать границу с ЕС для беженцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

ФОТО: ADEM ALTAN/AFP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что его страна не будет закрывать границу с ЕС для иммигрантов, сообщает Daily Sabah.

"Турция не будет закрывать границу для беженцев, пытающихся въехать в Европу, это решенное дело", - сказал он, выступая в Анкаре.

Он объяснил эту позицию тем, что европейские страны игнорируют просьбы Турции заняться гуманитарным кризисом на северо-западе Сирии. Эрдоган отметил, что призывы европейских лидеров после того, когда Турция объявила о своем решении, не помогут сдержать поток мигрантов в ЕС.

Турция на прошлой неделе объявила, что страна открыла границы с ЕС для беженцев, поскольку неспособна справиться с новой волной мигрантов из Сирии. Тысячи мигрантов хлынули к границе с Грецией после этого.

Власти Греции направили на границу с Турцией силы безопасности страны и разместили там дополнительные отряды полиции. Они также приостановили прием прошений о предоставлении убежища.

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