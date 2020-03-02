Пн, 2.03.2020
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Вице-мэр Пярну покинул свой пост, чтобы не допустить смены власти в городе

Меэлис Кукк.

ФОТО: Mailiis Ollino /

Запланированный на 5 марта вотум недоверия мэру Пярну Ромеку Козенкраниусу, представляющему интересы избирательного союза "Пярну объединяет", может не пройти, поскольку возвращающийся в городское собрание вице-мэр Меэлис Кукк не намерен его поддерживать, передает Rus.ERR.

О том, что Кукк (Isamaa) в конце прошлой неделе подал в отставку с поста вице-мэра, в понедельник, 2 марта, сообщил портал новостей вещания ERR.ee.

По словам Кукка, он подал заявление о восстановлении своих депутатских полномочий, поскольку считает возможную смену власти, непонятной и вредной для Пярну.

Заявление о выражении недоверия мэру Пярну Ромеку Козенкраниусу подписали 20 депутатов из 39. Из них 10 представляют Isamaa, 9 - Партию реформ.

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