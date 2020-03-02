Картина дня: нищенская жизнь безработных, рекордно теплый февраль и возможное восстановление пограничного контроля

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями понедельника.
Нашим безработным приходится влачить нищенское существование
Эстония находится в десятке стран Евросоюза по показателям бедности безработных. В конце прошлого года на учете Кассы страхования от безработицы находилось 34 402 безработных, шестая часть которых вынуждена справляться на доходы, не дотягивающие до прожиточного минимума. Скудная помощь государства и высокие требования для ее получения не помогают людям удержаться от бедности. Читать далее...
Для потрясенной горем семьи забрезжила надежда
Всего год назад они узнали страшную новость: у одного из их сыновей-близнецов, Кирилла, рак мозга в четвертой стадии. Читать далее...
В Таллинне стремительно растут цены на квартиры
Средняя стоимость квадратного метра таллиннской квартиры в феврале выросла в годовом сравнении на 8,2 процента до 2053,78 евро. Читать далее...
В феврале в Эстонии были обновлены рекорды по температуре и осадкам
В 2020 году февраль был теплым и богатым на осадки, а средняя температура воздуха составила +1,7 градуса при норме в -4,5 градуса. Читать далее...
Борьбу с коронавирусом может осложнить его более долгий инкубационный период
Инкубационный период коронавируса SARS-CoV-2, то есть срок от заражения до появления симптомов, обычно составляет от 2 до 14 дней. Из этого срока продолжают исходить Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Читать далее...
Хельме: мы готовы восстановить полный пограничный контроль на внешних границах Эстонии
Новая волна миграции беженцев из Турции и продолжающееся распространение коронавируса в мире являются источниками угрозы здоровью и безопасности людей, заявил в понедельник министр внутренних дел Эстонии Март Хельме. Читать далее...
Не успел на пересадку в Таллинн: пассажир отсудил у авиакомпании 600 евро
Спор между занимающейся истребованием компенсаций в пользу пассажиров за опоздавшие или отмененные рейсы фирмой Lennuabi OÜ и авиакомпанией Finnair дошел до Государственного суда, где было принято решение в пользу Lennuabi. Читать далее...
Гражданин Латвии пытался завербовать сотрудника Службы госбезопасности для шпионажа в пользу России
Служба государственной безопасности Латвии (VDD) в середине февраля обратилась в прокуратуру с просьбой начать уголовное преследование гражданина Латвии, который вербовал должностное лицо VDD для шпионажа по поручению российской спецслужбы. Читать далее...
Жители многоквартирного дома вызвали спасателей из-за странного шума. Как оказалось, не напрасно
В Тарту пожилая жительница многоквартирного дома попала в беду, на помощь она звала, постукивая по радиатору. Читать далее...
Началась регистрация в бесплатные клубы эстонского языка и культуры
Открыта регистрация в клубы эстонского языка и культуры. Уже в марте в Таллинне и Нарве шесть первых клубов начнут свою деятельность. Читать далее...
Число жертв коронавируса в мире превысило три тысячи
Число смертей от коронавируса в мире превысило 3 тысячи, после того как Китай сообщил еще о 42 жителях страны, скончавшихся от этой болезни. Читать далее...