За закрытыми дверями: этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдет без зрителей

Этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) состоится без зрителей в связи с распространением коронавируса, сообщает Р-Спорт.
Отмечается, что этап Кубка мира в Нове-Место, который пройдет с 5 по 8 марта, должны были посетить 30 тысяч человек в каждый день соревнований. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщал, что на этап Кубка мира было продано билетов на 22 миллиона чешских крон (более 786 тысяч евро). Ранее в СМИ сообщалось, что этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) может быть отменен из-за коронавируса.
"Это решение совета национальной безопасности, и организаторам соревнований придется с этим смириться. Учитывая, сколько человек должно посетить мероприятия, это превентивная мера, по моему мнению другой альтернативы не было", - сказал министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.
В воскресенье в Чехии новый коронавирус был подтвержден у трех человек, побывавших в последнее время в Италии.