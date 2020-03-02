Русские врачи - о работе в Финляндии: «Пациент зачастую хочет не быстро вылечиться, а получить максимум услуг»

Евгения: Мне было сложно все. Я прошла все круги ада с этими экзаменами. Психиатр должен очень хорошо знать язык для работы, а я его знала слабо. И я до сих пор не понимаю, как Valvira с таким низким уровнем языка допускает к амануэнсуре, как допустили меня. То есть понятен их интерес получить нового врача, но это несправедливо по отношению к врачу, который не справляется, и к пациентам, которых он вынужден лечить. Готовиться к экзаменам тяжело из-за языка, над тобой висит дамокловым мечом осознание, что если ты не сдашь, то не сумеешь продлить разрешение на работу, то есть отправишься обратно в Россию.

Первые два раза я провалила первый экзамен. Это меня очень подкосило, упала самооценка. Также на меня давила социальная изоляция. Друзей я не успевала завести – я все время училась и работала, а без хорошего знания языка подружиться с финнами в достаточно консервативном медицинском сообществе не удавалось. Но тут я узнала о курсах для врачей-иностранцев, записалась на них, и дальше все пошло на лад. На курсах я познакомилась с другими русскоязычными врачами, у меня появился круг общения – стало гораздо легче в психологическом плане. К третьему экзамену я подошла прекрасно подготовленной, потому что к тому времени уже долго работала врачом общей практики, и сдала сразу же.

- Какие перспективы лежат перед свежеиспеченным доктором, подтвердившим диплом, и что из этого выбрали лично вы?

Илья: Дальше – специализация. Это не является обязательным, но мне всегда была интересна психиатрия, я пошел по этому пути и сейчас специализируюсь в судебной психиатрии. Это небыстрый процесс, он занимает шесть лет. За это время ты должен поработать на разных позициях в разных медицинских учреждениях – например, государственная больница, тюремная больница итд. У меня этот процесс пока на середине, далее я пока не загадываю. В психиатрии недостаток специалистов, поэтому если ты в целом адекватный и хороший врач, то проволочек в карьере, в отличие от науки, не будет.

Василий: Дороги открыты – ты можешь заниматься чем угодно. После третьего экзамена у тебя уже хороший язык, его хватает для любой работы. Я специализируюсь в ревматологии, отчасти это связано с тем, что моя докторская диссертация была посвящена этой же теме.

Мария: Я вернулась в поликлинику и оказалась в исходной точке. Те самые мои романтические мечты о том, чтобы просто лечить людей, воплотились – только в другой стране. Я поработала и в больнице, и в поликлинике, и я пришла к выводу, что, ведя прием в поликлинике, я чувствую себя комфортнее. В общей врачебной практике меня привлекает разнообразие пациентов, я реально могу помочь решить проблему медицинского характера как грудничку, так и пациенту почтенного возраста. При этом я не ограничена определенной специальностью: в рамках одного рабочего дня могу провести гинекологический осмотр, удалить кожное новообразование и назначить лечение от депрессии, например.

Евгения: Я пришла к чему хотела – специализируюсь на психиатрии. Также я недавно поступила учиться на психотерапевта, что давно было моей мечтой.

Те усилия, что я вкладывала в изучение языка, наконец окупились – язык у меня сильный, и это правда открывает все двери. Мне уже предлагали место главврача в психиатрической больнице, несмотря на то, что я еще не специалист. Пусть это было в небольшом городе, но все же. Это показывает, насколько хорошие карьерные возможности имеются в этой сфере.