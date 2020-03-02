Жителей Эстонии предупреждают: если вы получили такое письмо, ваши деньги пытаются украсть

Банк SEB предупреждает о мошеннических письмах, которые приходят от их имени.
«Электронные письма, в которых от имени банка SEB просят пройти по ссылке и выполнить вход, это попытка заполучить пароли. Чтобы не стать жертвой мошенников, будьте предельно осторожны используя присланные вам ссылки и передавая свои личные данные по электронной почте и другим каналам. Предупредите своих близких о действиях мошенников!» - призывает банк в соцсетях.
Мошенники используют все больше возможностей чтобы сделать свои письма наиболее похожими на высылаемые банком письма. Например, в мошеннических письмах отображается принадлежащий банку адрес отправителя info@seb.ee и используется подпись руководителя сферы розничного банковского обслуживания SEB Банка Айнара Леппянена.
Банк обращает внимание на то, что в случае электронного письма помимо адреса отправителя можно проверить и другие параметры, помогающие убедиться в достоверности письма:
- в письме указана ссылка и при прохождении по ней открывается страница, очень похожая на страницу интернет-банка: следует всегда удостовериться, что в адресной строке указан домен seb.ee и в случае подозрений можно проверить сертификат страницы (сертификат должен быть выдан предприятию AS SEB Pank);
- запрашивается конфиденциальная информация (например, данные кредитной карты). В случае использования Smart-ID важно помнить, что не следует подтверждать действие, которое Вы сами не инициировать;
- стиль письма, ошибки – письма мошенников часто с грамматическими ошибками и нелогично сформулированы.