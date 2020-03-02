«В диких условиях». Зачем люди рискуют жизнью, чтобы посмотреть на старый автобус в лесах Аляски

Правда, Крис Маккэндлесс тоже был не новичком в путешествиях. Прежде чем отправиться на Аляску, он сплавлялся на каяке по реке Колорадо, прошел пешком и проехал автостопом Аризону, Калифорнию и Южную Дакоту.

Перед тем, как взяться за фильм о нем, режиссер Гэвин Бреннан совершил трехнедельную поездку на Аляску и прожил несколько дней в том самом автобусе.

«Я хотел испытать риск и ощутить магию этого места. Я пережил разные приключения, попадал в бураны, встречался с лосями, видел медвежьи следы. Уезжая, я оставил на постели Криса книжку Джона Кракауэра. Я пообещал себе, что на этом мое путешествие в дебри Аляски закончено и я никогда туда не вернусь», - говорит он.

Часть местных жителей не в восторге от происходящего.

«Скажу прямо: большинство тех, кто здесь живет, хотели бы, чтобы этот автобус убрали, - заявил охотник Джон Ниренберг журналисту газеты «Анкоридж дейли ньюс». - Хотя я сам не раз ночевал в нем, и в принципе, неплохо иметь такое вот прибежище на всякий случай».

Копии достаточно?

«Думаю, надо его вывезти и поставить в Хили [соседнем городке] либо еще где-нибудь, где люди могли бы на него посмотреть, не подвергая себя риску».

Мэр Денали Клей Уокер сомневается, что перемещение автобуса решит проблему. «Всегда найдутся люди, которых будет притягивать это место и возможность испытать стихию Аляски», - говорит он.

По мнению мэра, лучше установить на берегу Текланики щит с детальной инструкцией, как переправляться.

«Принято думать, что все, кто туда ходит, - убежденные последователи идей Маккэндлесса. На самом деле, это не так, - считает Пэксон Веблер, автор блога о пеших путешествиях по Аляске. - Дебаты будут идти бесконечно, пока кто-нибудь не возьмет дело в свои руки и не уничтожит этот автобус самостоятельно. Это же Аляска, в конце концов».

Но ситуация может разрешиться сама собой: все окна в автобусе выбиты, крышу проела ржавчина. «Скоро в нем не заночуешь», - говорит Пэксон Веблер.

Пивоварня в Хили приобрела и установила рядом со своим зданием копию автобуса, которая использовалась на съемках фильма. Некоторые туристы ограничиваются фотографированием рядом с копией из-за недостатка времени на долгий пеший поход, либо послушавшись совета местных.