Если большинство решило, что ты виновен

Все меняется, когда появляется Пикар, делающий превосходную карьеру (он самый молодой полковник французской армии) в Бюро статистики. Учреждение это изображено с довольно едкой иронией. Расположено оно, естественно, в каком-то доме без вывески, охраняется древним старцем, тут же пасутся какие-то штатские сомнительного вида (как выясняется, осведомители), сотрудники бюро склеивают кусочки секретной переписки, которые приносит, опустошая корзины для бумаг германского посольства – если бы не устроившаяся в это посольство уборщицей некая мадам Бастиан, что было бы с La Belle France?! Cловом, шпионаж в 1894 году ведется кустарно – просто грех не посмеяться над ним.

Попутно Пикар (и мы с ним) узнает, что прежний начальник бюро, у которого, как он заявляет с одра болезни, есть досье на 2500 подозреваемых шпионов, вот-вот умрет от сифилиса и, следовательно, мозг его разрушен до основания. Есть еще один офицер, майор Анри (Грегори Гадебуа), здоровяк бычьей внешности, который по выслуге лет сам надеялся стать начальником бюро, но «слишком неотесан». В общем, классическая ситуация «производственной драмы»: новый начальник должен всеми силами ликвидировать бардак в подведомственном ему учреждении.

И в процессе работы Пикару становится ясно, что дело Дрейфуса сфабриковано, притом очень небрежно, что почерк автора записки не похож на почерк Дрейфуса, зато как две капли воды похож на почерк майора Эстерхази. Но правда, открытая Пикаром, не нужна никому из его начальства.

Полански рисует откровенно сатирическими красками всех этих генералов, отяжелевших от необременительной службы, с трудом умещающихся в их черных мундирах. Дрейфус давно на острове, но утечка информации продолжается, все попытки Пикара привлечь внимание к тому, что допущена ошибка, гасятся на самом верху.

При этом для Поланского принципиально важно, что никаких личных симпатий к Дрейфусу Пикар не испытывает. За несколько лет до процесса Пикар преподавал в высшем военном училище Сен-Сир (типа военной академии), Дрейфус был слушателем его курса. За работу по тактике он получил низкую оценку. С присущей ему дотошностью он пошел к Пикару выяснять, за что оценка снижена. Уж не потому ли что Дрейфус еврей? Пикар честно признался: «Я не испытываю к евреям симпатии, но я никогда не позволил бы себе из-за этого снизить вам оценку». Пикар отстаивает справедливость ради самой справедливости, личность того, за кого он вступился, не играет роли.

Суд и шпага

Пикар становится неудобен. Его отправляют в длительную инспекционную поездку по дальним гарнизонам. Но по возвращению в Париж он продолжает заниматься самым благородным и самым безнадежным делом на свете: отстаиванием справедливости. Узнает, что он не один: многие выдающиеся люди Франции убеждены, что дело Дрейфуса сфальсифицировано; в их числе Клемансо, Золя и адвокат Лабори. Золя на основании материалов, переданных ему Пикаром, пишет свое знаменитое «Я обвиняю». Армейское командование в ответ подает на Золя в суд за клевету.

Сцены судебных процессов занимают в картине значительное место. Причем все процессы похожи друг на друга: военному ведомству важно отстоять честь мундира. На Лабори устраивают покушение. Золя осужден за клевету к году заключения. Толпа громит дома евреев и сжигает книги Золя. Пикар уволен из армии. Он стремится отстоять свою позицию со шпагой в руке – в поединке с Анри, который уже занял место начальника бюро статистики. Дуэль в таких случаях считается «божьим судом» - и этот суд справедливее человеческого.