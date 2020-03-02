Житель Таллинна до смерти избил соседа по квартире: прокурор настивает на тюремном заключении, защита — на условном сроке

По словам прокурора, вина Александра Чернышова доказана и его следует приговорить к семи годам тюрьмы.

По словам защитника, Чернышова, признавшего свою вину и раскаиввшегося в содеянном, следует приговорить к условному тюремному сроку.

Согласно обвинению, поздно вечером 4 июля прошлого года в таллиннской социальной квартире вспыхнул конфликт между мужчинами, в ходе которого Чернышов выбросил соседа по квартире наружу. Затем Чернышов избил лежавшего на полу соседа руками и ногами.

Потерпевший получил тяжелую черепно-мозговую травму и два дня спустя скончался в больнице.