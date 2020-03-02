Пн, 2.03.2020
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  • Житель Таллинна до смерти избил соседа по квартире: прокурор требует тюремного заключения, защита — условного срока

Житель Таллинна до смерти избил соседа по квартире: прокурор требует тюремного заключения, защита — условного срока

Драка.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В понедельник прокурор потребовал в Харьюском уездном суде приговорить к судебному сроку мужчину, который до смерти избил соседа по квартире.

По словам прокурора, вина Александра Чернышова доказана и его следует приговорить к семи годам тюрьмы.

По словам защитника, Чернышова, признающего свою вину и раскаивающегося в ней, следует приговорить к условному тюремному сроку.

Согласно обвинению, поздно вечером 4 июля прошлого года в таллиннской социальной квартире вспыхнул конфликт между мужчинами, в ходе которого Чернышов выбросил соседа по квартире наружу. Затем Чернышов избил лежавшего на полу соседа руками и ногами.

Жертва получила тяжелую черепно-мозговую травму и два дня спустя скончалась в больнице.

Суд примет решение 11 марта.

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