Бензин оказался испорченным: автомобили сломались из-за посещения одной заправки

Один из автовладельцев сообщл, что заправился на выходных на заправке Sauga Olerex 95-м бензином, после чего его машина встала на дороге. «Сегодня автомобиль отправился на ремонт, ждем подтверждения, что причина в топливе», - сказал он.

Другой автовладелец сказал, что сразу после того, как он заправился утром 95-м бензином на заправке Sauga Olerex и проехал несколько километров, он был вынужден вызывать помощь. «Смог проехать полтора-два километра, пока автомобиль не стал сильно вибрировать. Остановился и вызвал буксир, поскольку ехать было невозможно», - объяснил он.

Он уточнил, что сразу доставил машину в автомастерскую, где сказали, что с той же проблемой туда уже обратились четыре водителя.

Представитель AS Olerex подтвердил, что на заправке в Сауга действительно возникла проблема с топливом. «На заправке в Сауга в связи со скапливанием большого количества талой воды на поверхности наземной емкости с 95-м бензином возникла протечка в уплотнителе, в результате которой, к сожалению, туда просочилось некоторое количество воды», - объяснила представительница фирмы Биргит Лыхмус.

Только фирма OÜ Nevocar приняла четыре автомобиля, у которых обнаружена связанная с загрязнением топлива неполадка. Как сказал руководитель фирмы Танель Ламбинг, у машин, конечно, есть топливные фильтры, но на этот раз от них пользы не было.

Топливо, ставшее причиной неполадок. ФОТО: Kuvatõmmis

Из машин выпустят топливо, при необходимости заменят свечи и топливные фильтры, зальют в баки новое топливо. Затем, если машины смогут поехать, владельцам, по словам Ламбинга, остается только надеяться на лучшее, поскольку как эта история повлияет на двигатель, трудно прогнозировать. «Это не узнаешь до тех пор, пока машина не поедет», - говорит он. Отчасти это зависит от того, как много успел проехать автомобиль после заправки, а к тому же испорченный бензин может по-разному повлиять на новые и старые автомобили.