Более 100 000 жителей Эстонии уже получили переплаченный подоходный налог

К понедельник декларации о доходах подали 547 600 человек. На основании поданных деклараций, вернуть людям должны 153 миллиона евро, а доплатить некоторым жителям Эстонии придется в общей сложности 15 миллионов евро.

Таким образом, более ста миллионов евро еще должны вернуть, Налогово-таможенный департамент призывает набраться терпения.

Крайний срок подачи деклараций - 30 апреля. Переплаченный налог начали возвращать 26 февраля тем, кто подает документы в электронном виде, и 19 марта начнут возвращать тем, кто представил налоговую декларацию на бумаге.