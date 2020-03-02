Один европейский город решил оплачивать женщинам такси: в том числе и туристкам

Добираясь поздно вечером домой - пешком или на общественном транспорте, далеко не каждая женщина чувствует себя в безопасности. Взять такси решаются не все - стоимость такой поездки немалая. Теперь в Мюнхене часть расходов на такси будет оплачиваться из городского бюджета. С 1 марта в баварской столице любая женщина в возрасте 16 лет и старше может получить ваучер на 5 евро. Воспользоваться скидкой могут как жительницы Мюнхена, так и туристки. Главное условие - поездка должна быть с 22 часов до 6 часов утра, и пассажир должен быть доставлен домой (в том числе и в пригороде).

Получить такие бумажные сертификаты на 5 евро можно, в частности, в информационном центре городской ратуши, а также в центрах обслуживания населения (Bürgerbüro). В целом количество ваучеров на одного человека не ограничено, но за один визит посетительница получает на руки три таких билета. Для одной поездки можно использовать только один ваучер.