Правительство Эстонии поддержало предложения по профилактике коронавируса

«Эстонские ведомства активно работали над предотвращением дальнейшего распространения коронавируса, что подтверждает и высокая оценка ВОЗ, данная по поводу нашей реакции на первого заболевшего. Но, естественно, мы должны прилагать еще больше усилий для разъяснения ситуации населению и распространения сбалансированной информации, поскольку помимо самого вируса опасность могут представлять также необоснованные страхи и предубеждения», - сказал премьер-министр Юри Ратас.

«И конечно, заслуживает признания ответственное поведение нашего единственного заболевшего соотечественника, который при подозрении на заражение немедленно обратился к медикам. Благодаря этому болезнь была диагностирована, а сам заболевший быстро получил профессиональную помощь», - добавил премьер-министр.

Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что правительство и все официальные лица работают над тем, чтобы предотвратить более серьезные проблемы, которые может повлечь за собой более широкое распространение заболевания. «Государство руководствуется принципом, что важнее всего защитить здоровье людей, - подчеркнул Кийк. – В Эстонии проведено более 70 тестов, и я рад отметить, что ситуация стабильна и новых известных случаев заболевания не добавилось. Однако государство должно быть готово также к более пессимистичному развитию событий и уже сегодня сделать соответствующие приготовления».

В соответствии с предложениями рабочей группы, правительство поддержало установку в аэропорту и порту Ванасадам тепловизионных камер. Департамент полиции и погранохраны следит за состоянием пассажиров, пребывающих воздушным и морским путем, чтобы отслеживать побывавших в регионах риска и при необходимости проверять их при помощи тепловизионных камер.

Правительство поддержало также предложение рабочей группы увеличить доступность в аэропортах, портах, на автобусных вокзалах, в образовательных и других публичных учреждениях дезинфицирующих средств.

Людям, прибывшим из регионов риска, государство советует, в соответствии с предложениями рабочей группы, по возможности и необходимости две недели провести дома и в сотрудничестве с работодателем найти варианты работать дистанционно. Если такой возможности нет или у человека проявились симптомы заболевания, необходимо обратиться к семейному врачу, который оценит состояние здоровья человека и при необходимости выпишет ему больничный.

Правительство поддержало рекомендацию Департамента здоровья для вернувшихся из регионов риска детей по возможности две недели не посещать школы и детские сады, продолжая обучение из дома. Каждое учебное заведение может, взвесив все обстоятельства, принять решение о внесении необходимых изменений в порядок учебы.

Правительство поддержало рекомендации Министерства иностранных дел и Департамента здоровья избегать путешествий в регионы распространения заболевания. Государство просит жителей страны пересмотреть свои планы поездок и принимать взвешенные решения об их необходимости.

Министр социальных дел Танель Кийк выразил удовлетворение, что предложения рабочей группы получили поддержку правительства. «Речь идет об очень широкомасштабной подготовке, в которой принимало участие большинство министерств, Департамент здоровья, Департамент лекарств, Больничная касса, Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент. В процессе разработки предложений были проведены встречи с представителями Таллиннского порта и аэропорта, столичных больниц, скорой помощи, семейных врачей. Дополнительное обсуждение состоялось с представителями аптек и оптовыми поставщиками лекарств», - отметил министр.