Правительство Эстонии поддержало предложения по профилактике коронавируса

Правительство одобрило предложения межведомственной рабочей группы при министре социальных дел по предотвращению дальнейшего распространения коронавируса. Запланированные шаги помимо прочего касаются контроля прибывающих из регионов риска, расширения штаба, развернутого при Департаменте здоровья, и рекомендаций для населения, учреждений и предприятий. Дополнительные меры правительство планирует обсудить на следующем кабинетном заседании 5 марта.
«Эстонские ведомства активно работали над предотвращением дальнейшего распространения коронавируса, что подтверждает и высокая оценка ВОЗ, данная по поводу нашей реакции на первого заболевшего. Но, естественно, мы должны прилагать еще больше усилий для разъяснения ситуации населению и распространения сбалансированной информации, поскольку помимо самого вируса опасность могут представлять также необоснованные страхи и предубеждения», - сказал премьер-министр Юри Ратас.
«И конечно, заслуживает признания ответственное поведение нашего единственного заболевшего соотечественника, который при подозрении на заражение немедленно обратился к медикам. Благодаря этому болезнь была диагностирована, а сам заболевший быстро получил профессиональную помощь», - добавил премьер-министр.
Министр социальных дел Танель Кийк сказал, что правительство и все официальные лица работают над тем, чтобы предотвратить более серьезные проблемы, которые может повлечь за собой более широкое распространение заболевания. «Государство руководствуется принципом, что важнее всего защитить здоровье людей, - подчеркнул Кийк. – В Эстонии проведено более 70 тестов, и я рад отметить, что ситуация стабильна и новых известных случаев заболевания не добавилось. Однако государство должно быть готово также к более пессимистичному развитию событий и уже сегодня сделать соответствующие приготовления».
В соответствии с предложениями рабочей группы, правительство поддержало установку в аэропорту и порту Ванасадам тепловизионных камер. Департамент полиции и погранохраны следит за состоянием пассажиров, пребывающих воздушным и морским путем, чтобы отслеживать побывавших в регионах риска и при необходимости проверять их при помощи тепловизионных камер.
Правительство поддержало также предложение рабочей группы увеличить доступность в аэропортах, портах, на автобусных вокзалах, в образовательных и других публичных учреждениях дезинфицирующих средств.
Людям, прибывшим из регионов риска, государство советует, в соответствии с предложениями рабочей группы, по возможности и необходимости две недели провести дома и в сотрудничестве с работодателем найти варианты работать дистанционно. Если такой возможности нет или у человека проявились симптомы заболевания, необходимо обратиться к семейному врачу, который оценит состояние здоровья человека и при необходимости выпишет ему больничный.
Правительство поддержало рекомендацию Департамента здоровья для вернувшихся из регионов риска детей по возможности две недели не посещать школы и детские сады, продолжая обучение из дома. Каждое учебное заведение может, взвесив все обстоятельства, принять решение о внесении необходимых изменений в порядок учебы.
Правительство поддержало рекомендации Министерства иностранных дел и Департамента здоровья избегать путешествий в регионы распространения заболевания. Государство просит жителей страны пересмотреть свои планы поездок и принимать взвешенные решения об их необходимости.
Министр социальных дел Танель Кийк выразил удовлетворение, что предложения рабочей группы получили поддержку правительства. «Речь идет об очень широкомасштабной подготовке, в которой принимало участие большинство министерств, Департамент здоровья, Департамент лекарств, Больничная касса, Департамент полиции и погранохраны, Спасательный департамент. В процессе разработки предложений были проведены встречи с представителями Таллиннского порта и аэропорта, столичных больниц, скорой помощи, семейных врачей. Дополнительное обсуждение состоялось с представителями аптек и оптовыми поставщиками лекарств», - отметил министр.
Принятие дополнительных мер правительство будет обсуждать на следующем кабинетном заседании 5 марта.