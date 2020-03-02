Учительница из Ида-Вирумаа, обвиняемая в сексе с ученицей, предстала перед судом

В понедельник в Вируском уездном суде начался процесс над бывшей учительницей, обвиняемой в сексе с ученицей.
Поскольку процесс в интересах несовершеннолетней пострадавшей проходит за закрытыми дверями, общественности не будут предоставлять информацию о происходящем на нем.
По данным BNS, следующее заседание пройдет осенью.
Согласно обвинению, женщина подвергала сексуальному насилию несовершеннолетнюю девушку, используя для этого свое положение учителя.
Суд рассматривает дело в порядке общего делопроизводства.
В случае обвинительного приговора женщину могут приговорить к лишению свободы на срок 2-8 лет.