Пн, 2.03.2020
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  • Учительница из Ида-Вирумаа, обвиняемая в сексе с ученицей, предстала перед судом
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Учительница из Ида-Вирумаа, обвиняемая в сексе с ученицей, предстала перед судом

Зал суда. Иллюстративное фото.

ФОТО: Sille Annuk

В понедельник в Вируском уездном суде начался процесс над бывшей учительницей, обвиняемой в сексе с ученицей.

Поскольку процесс в интересах несовершеннолетней пострадавшей проходит за закрытыми дверями, общественности не будут предоставлять информацию о происходящем на нем.

По данным BNS, следующее заседание пройдет осенью.

Согласно обвинению, женщина подвергала сексуальному насилию несовершеннолетнюю девушку, используя для этого свое положение учителя.

Суд рассматривает дело в порядке общего делопроизводства.

В случае обвинительного приговора женщину могут приговорить к лишению свободы на срок 2-8 лет.

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