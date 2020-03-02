Прокуратура не стала возбуждать уголовное дело по жалобе братьев Сынаялгов

«Мы проанализировали представленную в жалобе на преступление информацию и приняли решение, что отсутствуют основания для возбуждения уголовного дела. Решение не возбуждать уголовное дело может быть оспорено», - сообщила BNS госпрокурор Лаура Фельдманис.

Представляющие компанию Сынаялгов адвокаты Эрки Кергандберг и Силья Хольсмер 21 февраля отправили в госпрокуратуру жалобу на совершение преступления, поскольку решили, что чиновники департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) заведомо приняли незаконное решение.

По мнению адвокатов, следует возбудить уголовное дело по статье пенитенциарного кодекса, касающейся незаконного осуществления государственного надзора.

В подписанной присяжными адвокатами жалобе на совершение преступления говорится, что руководитель строительного отдела TTJA Кати Тамтик в рамках государственного надзора вынесла в отношении Eleon Green заведомо незаконное решение, которое повлекло значительный имущественный ущерб — всего на сумму не менее 5 млн евро.

Поводом для подачи жалобы стало предписание TTJA от 10 февраля, согласно которому требуется частичный демонтаж одного ветряка, поскольку верх лопастей ветряка даже в статичном положении представляет прямую и непосредственную угрозу для государственный обороны.

В отправленной в госпрокуратуру жалобе на совершение преступления разъясняется, что чиновникам TTJA еще прошлой весной был предоставлен документ компетентного учреждения, который подтверждает, что неработающий ветряк не уменьшает работоспособность систем гособороны.

«Также анализ независимого международного экспертного бюро показывает, что даже как работающие два ветряка Eleon, так и весь бы ветропарк Айду с 30 ветряками Eleon, оказывал бы в разы меньшее негативное влияние, нежели 33 ветряка Vestas, одобренные Министерством обороны», - сообщили BNS в феврале братья Сынаялги.

Как заявил Андрес Сынаялг — руководитель предприятия Eleon Green, которое занимается развитием вертропарка Айду — план действий работающих в тени чиновников TTJA годами строился на предпосылке, что у ранее согласованного без ограничения высоты и построенного в 2015 году ветропарка не может быть никакого влияния на систему гособороны.