В Израиле проходят третьи за год парламентские выборы. Президент признался, что ему стыдно

Ожидается, что до вечера 3 марта будут опубликованы результаты голосования на обычных избирательных участках, а еще через сутки станут известны итоги голосования военных, дипломатов, больных и заключенных.

В Кнессет баллотируются 29 предвыборных списков, сообщает NEWSru Israel. Ожидается, что основная борьба развернется между партией "Ликуд" действующего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и оппозиционным блоком Бени Ганца "Кахоль-Лаван".

Порядок в ходе голосования обеспечивают 18 тысяч полицейских и бойцов пограничной полиции, им помогают тысячи добровольцев и гражданских охранников. С полуночи 1 марта и до полуночи 2 марта введен режим изоляции палестинских территорий в Иудее и Самарии. Также закрыты въезды и выезды с территории сектора Газы.

Президент Израиля Реувен Ривлин выразил сожаление в связи с тем, что израильтяне в третий раз вынуждены идти на избирательные участки. "Должен сказать вам, что сегодня я не испытываю ничего даже отдаленно напоминающего радость. Мои ощущения скорее напоминают стыд. Мне стыдно перед вами, дорогие граждане. Мы не заслужили всего этого, мы достойны лучшего, чем еще одна предвыборная кампания, скатывающаяся в вонь", - сказал глава государства.

Нетаньяху призвал избирателей принять участие в голосовании, заявив, что израильтяне "должны гордиться" этим демократическим правом. Он посоветовал не обращать внимания на панику, вызванную вспышкой коронавируса. "Не обращайте внимания на fake news, идите и голосуйте спокойно и гордо", - сказал премьер-министр.

Утром десятки жителей города Холона в Тель-Авивском округе Израиля протестовали против оборудования специального избирательного пункта для находящихся в карантине из-за коронавируса и пытались помешать его открытию. Представители Центризбиркома вызвали полицию.

Выборы в Израиле проходят на фоне скорого судебного заседания в отношении Нетаньяху по трем делам о коррупции. Слушания начнутся 17 марта. Прокуратура Израиля считает, что премьер получал подарки от бизнесменов и выполнял их просьбы, а также принимал законы в интересах издателя газеты "Едиот Ахронот" Арнона Мозеса.