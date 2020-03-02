Первый случай заражения коронавирусом в Латвии: женщина с ребенком помещены в карантин

Самолет авиакомпании airBaltic с номером рейса BT-226 29 февраля в 15.40 вылетел из Мюнхена и приземлился в Риге. Перевощиков сказал, что заражение произошло в Италии.

Женщина с семьей путешествовала из Вероны в Мюнхен и затем самолетом в Латвию.

Первый в Латвии случай коронавируса лабораторно подтвержден примерно два часа назад. Женщину обследовали амбулаторно, анализ взяли медики Службы неотложной медицинской помощи у нее дома.

Женщина доставлена в Латвийский центр инфектологии и изолирована. Вместе с ней в больницу доставлен и ее ребенок, хотя он коронавирусом не болен.

Специалисты уже получили всю необходимую информацию о пассажирах самолета, идентифицированы люди, сидевшие рядом с больной.

Перевощиков рассказал, что в самолете было 145 пассажиров, из которых 24 находились в радиусе 2 метра от заболевшей. Среди них восемь граждан Латвии, в том числе семья женщины. Люди, находившиеся с ней в тесном контакте, будут находиться под наблюдением медиков и на карантине.

"Так как пациентка не была больна во время путешествия, риск заражения для остальных пассажиров минимален", - сказал Перевощиков, добавив, что за состоянием здоровья им все равно нужно следить.

Как сообщалось, в прошлый четверг первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Эстонии, а в пятницу - в Литве и Беларуси.

В Эстонии заболел гражданин Ирана, который прибыл в Таллин через Ригу. Во всех случаях заразившиеся люди прибыли из затронутых Covid-19 стран и территорий, в конкретных случаях - из Ирана и Италии.