Пн, 2.03.2020
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В Латвии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Женщина в защитной маске. Иллюстративное фото.

ФОТО: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

В Латвии официально подтвержден первый случай заболевания коронавирусом Covid-19, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на Министерство здравоохранения.

По неофициальной информации LTV, Covid-19 обнаружен у женщины. Ее перевезут в Латвийский центр инфектологи, она не в тяжелом состоянии.

В Латвии с 28 февраля особые меры предосторожности введены в отношении людей, которые возвращаются из итальянских областей Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, а также Японии, Сингапура, Южной Кореи, Ирана и Китая.

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