В Латвии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

По неофициальной информации LTV, Covid-19 обнаружен у женщины. Ее перевезут в Латвийский центр инфектологи, она не в тяжелом состоянии.

В Латвии с 28 февраля особые меры предосторожности введены в отношении людей, которые возвращаются из итальянских областей Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, а также Японии, Сингапура, Южной Кореи, Ирана и Китая.