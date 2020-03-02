Пыхьяский префект и мэр Таллинна поздравили новых граждан Эстонии.

Сегодняшнее мероприятие было посвящено юным гражданам Эстонии, а также семьям, в которых гражданами Эстонии стали родитель и ребенок.

"Все больше жителей нашей страны хотят стать гражданами Эстонии и видят здесь будущее своей семьи", – сказал Пыхьяский префект Кристиан Яани. "Вчера, 1 марта, мы отметили 29-ю годовщину воссоздания полиции Эстонии. Я надеюсь, что среди присутствующих здесь детей есть те, кто хочет стать полицейскими, и теперь у вас как у граждан Эстонии такая возможность есть".

"От вас, дорогие юные граждане, зависит будущее Эстонии. Каждый из нас имеет право внести свой вклад в развитие, благополучие и независимость Эстонии. Я надеюсь, что это право и желание всегда будет в вашем сердце и отразится в ваших поступках", – сказал в своей приветственной речи мэр Таллинна Михаил Кылварт.

За два первых месяца этого года Департамент полиции и погранохраны получил 176 ходатайств о гражданстве Эстонии, из них 77 – в Пыхьяской префектуре. По сравнению с 2018 годом в прошлом году число ходатайств о гражданстве выросло примерно на одну пятую. В 2019 году в Департамент полиции и погранохраны было подано 909 ходатайств, из них 436 в Таллинне и Харьюмаа.