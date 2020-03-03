Вт, 3.03.2020
Утверждения, будто отстроить Старую Нарву и воссоздать прежнюю атмосферу невозможно, просто не выдерживают критики. Лаури Вахтре
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • На шоссе столкнулись два автомобиля: пострадали пять человек, включая троих детей

На шоссе столкнулись два автомобиля: пострадали пять человек, включая троих детей

Скорая помощь.

ФОТО: Urmas Luik

В понедельник, 2 марта, в Харьюском уезде произошло ДТП с участием двух машин, в котором пострадали пять человек, включая троих детей, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место в 06.58 на 9-м километре шоссе Кейла - Хаапсалу. Автомобиль Mitsubishi Carisma, которым управлял 42-летний мужчина, врезался в ехавший в том же направлении Nissan Qashqai, за рулем которого находился 35-летний водитель.

В результате столкновения обе машины вылетели в кювет. С места происшествия в Северо-Эстонскую региональную больницу были доставлены оба водителя. Находившихся в Nissan детей - мальчиков 9 и 11 лет, а также 7-летнюю девочку - доставили в Таллиннскую детскую больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ