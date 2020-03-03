На шоссе столкнулись два автомобиля: пострадали пять человек, включая троих детей

Инцидент имел место в 06.58 на 9-м километре шоссе Кейла - Хаапсалу. Автомобиль Mitsubishi Carisma, которым управлял 42-летний мужчина, врезался в ехавший в том же направлении Nissan Qashqai, за рулем которого находился 35-летний водитель.

В результате столкновения обе машины вылетели в кювет. С места происшествия в Северо-Эстонскую региональную больницу были доставлены оба водителя. Находившихся в Nissan детей - мальчиков 9 и 11 лет, а также 7-летнюю девочку - доставили в Таллиннскую детскую больницу.