Российская легкая атлетика признала обвинения Международной федерации

Юрченко объявил, что признает правомерность претензий, предъявленных к предыдущему руководству ВФЛА. Он принес извинения мировой легкоатлетической семье в связи с негативными последствиями, которые были нанесены делом Лысенко. Глава ВФЛА понадеялся на диалог с World Athletics и возвращение российских спортсменов на международную арену.

Евгений Юрченко возглавил ВФЛА 28 февраля. Прошлый президиум федерации в полном составе ушел в отставку на фоне скандала, связанного с фальсификацией документов Лысенко, временно отстраненного за нарушение антидопинговых правил.