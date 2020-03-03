Попавшийся на ставках звездный английский футболист получил длительную дисквалификацию

В июле 2019 года FA признала футболиста виновным и дисквалифицировала его на шесть недель, четыре из которых являются условным сроком, а также оштрафовала на £ 75 тыс. (€ 83,5 тыс.).

Апелляционная комиссия организации пересмотрела решение и доказала два дополнительных эпизода нарушения правил, которые ранее были отклонены. Таким образом, наказание Старриджа было ужесточено. Помимо отстранения форвард будет обязан выплатить £ 150 тыс. (около € 170 тыс.) в виде штрафа.