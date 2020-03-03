В прошлом году средняя брутто-зарплата выросла до 1407 евро

Средняя месячная брутто-зарплата по-прежнему была наиболее высокой в сфере информации и связи, а также финансовой и страховой деятельности, а наиболее низкой – в сфере услуг по проживанию и питанию и сфере предоставления прочих видов услуг.

В сравнении с 2018 годом средняя месячная брутто-зарплата выросла более всего в сфере прочих видов услуг (деятельность организаций, ремонт товаров для дома, индустрия красоты), а также в сфере здравоохранения и социальных услуг – на 14% и 10% соответственно, при этом снизилась в сельском хозяйстве на 1,9% и деятельности по операциям с недвижимым имуществом – на 0,7%.

В публичном секторе средняя месячная брутто-зарплата достигла 1525 евро и ее годовой рост составил 9,5%. В частном секторе, на предприятиях, принадлежащих как частноправовым лицам из Эстонии, так и из-за рубежа, средняя месячная брутто-зарплата была 1368 евро и за год ее рост составил 6,7%.

Средняя месячная брутто-зарплата по видам деятельности, 2018 – 2019

В 2019 году самая высокая средняя месячная брутто-зарплата была по-прежнему в Харьюском уезде (1531 евро) и Тартуском уезде (1426 евро), а самой низкой – в Хийуском (992 евро) и Валгаском (1058 евро) уездах. В течении года рост месячной брутто-зарплаты наблюдался во всех уездах. Наиболее быстрым он был в Пыльваском, Ляэнеском и Пярнуском уездах, а более медленным – в Йыгеваском и Рапласком уездах.

Средний размер расходов работодателя на рабочую силу составил за наемного работника 1886 евро в месяц и 12,5 евро в час. В годовом сравнении средний месячный расход работодателя на наемного работника увеличился на 7,3%.

Средняя месячная брутто-зарплата и ее динамика, 2012–2019

Год Средняя месячная брутто-зарплата, в евро Динамика в сравнении с предыдущим годом, % 2012 887 5,7 2013 949 7 2014 1005 5,9 2015 1065 6 2016 1146 7,6 2017 1221 6,5 2018 1310 7,3 2019 1407 7,4