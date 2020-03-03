Вт, 3.03.2020
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Коронавирус угрожает проведению практически всех спортивных соревнований

Лыжник после финиша

ФОТО: Tairo Lutter

Этапы Кубка мира по лыжным гонкам в норвежских Коннеруде и Осло находятся под угрозой отмены из-за коронавируса.

Об этом сообщил NRK представитель министерства здравоохранения Норвегии Свейн Лие. 

«Сейчас еще рано об этом говорить, но вскоре будет четкое сообщение. У нас планируется несколько крупных мероприятий, как спортивных, так и других. Важно рассмотреть этот вопрос, потому что там соберется много людей в близости друг от друга. 

Мы ведем диалог с Норвежским институтом общественного здоровья, врачами, медицинским персоналом в Федерации лыжных видов спорта и Союзе биатлонистов. Будем смотреть на факты и рекомендации, которые нам предоставят в связи с этой ситуацией», – сообщил Лие. 

Этап Кубка мира в Коннеруде должен по плану пройти 4 марта, в Осло – 7-8 марта.

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