Коронавирус угрожает проведению практически всех спортивных соревнований

Этапы Кубка мира по лыжным гонкам в норвежских Коннеруде и Осло находятся под угрозой отмены из-за коронавируса.
Об этом сообщил NRK представитель министерства здравоохранения Норвегии Свейн Лие.
«Сейчас еще рано об этом говорить, но вскоре будет четкое сообщение. У нас планируется несколько крупных мероприятий, как спортивных, так и других. Важно рассмотреть этот вопрос, потому что там соберется много людей в близости друг от друга.
Мы ведем диалог с Норвежским институтом общественного здоровья, врачами, медицинским персоналом в Федерации лыжных видов спорта и Союзе биатлонистов. Будем смотреть на факты и рекомендации, которые нам предоставят в связи с этой ситуацией», – сообщил Лие.
Этап Кубка мира в Коннеруде должен по плану пройти 4 марта, в Осло – 7-8 марта.