В соцсетях распространяются фейки об эпидемии коронавируса в Москве

Зафиксировано почти 10 тысяч постов с ложной информацией, распространение которых, согласно выводам компании, происходит искусственно. "Вброс нацелен на самую восприимчивую аудиторию, в основном, это группы в мессенджерах при детских садах, школах ("группы мам"), на женскую аудиторию в сети, форумы мам", - говорится на сайте Group-IB.

Специалисты по кибербезопасности называют причиной распространение фейков усиление панических настроений среди москвичей и призывают критично относиться к непроверенным источникам таких новостей.

В России шесть зараженных

В России в воскресенье был зафиксирован шестой подтвержденный случай заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба, житель Московской области заболел 21 февраля во время отпуска в Италии, 23 февраля он вернулся в Москву рейсом из Милана, а 27 февраля обратился в поликлинику с симптомами ОРВИ, после чего был госпитализирован в инфекционную больницу. Сейчас он изолирован в соответствующем отделении.