Погибшая на ралли женщина успела в последний момент отдать своего маленького ребенка

На прошедшем летом 2018 года в Сейнайоки этапе одного из местных ралли произошел несчастный случай, в результате которого погибла женщина 1962 года рождения. Смерть произошла в одном из самых опасных раллийных мест - внешнем повороте, где и сидела женщина на складном стуле. По оценке прокурора, организаторы ралли должны были знать, что в этом месте могут находиться некоторые зрители, поскольку тот поворот является одним из самых популярных мест сбора болельщиков на скоростном участке. Женщина получила от машины травмы головы, от которых скончалась на месте проишествия. Пару мгновений до аварии женщина держала на руках маленького ребенка, но как только она увидела, что вылетевшая с трассы машина приближается к ней, то успела передать ребенка его отцу.