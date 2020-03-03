Кристина Каллас критикует работу Рийгикогу и готова вновь вывесить сканадльные плакаты

Председатель непредставленной в парламенте, но стремительно набирающей популярность партии "Ээсти 200" Кристина Каллас подвергла критике работу Рийгикогу, пишет Rus.ERR.
В интервью ERR она заявила, что высокообразованные депутаты Рийгикогу получают высокую зарплату, но результат работы 101 человека - это один плохо подготовленный закон в месяц.
По ее словам, современная эстонская политика слишком мало думает о будущем.
Также Кристина Каллас вновь высказалась на тему школьного образования, отметив, что она по-прежнему уверена в том, что эстонские и русские дети с первого класса должны учиться вместе, а действующая система приводит общество к географической сегрегации и геттоизации.
В январе 2019 года по инициативе "Ээсти 200" на остановке Хобуяама в центре Таллинна появились плакаты, которые делили эстонцев и русских по национальному признаку, что привело к падению рейтинга партии, но, как заявила Кристина Каллас, сегодня она бы вновь вывесила эти плакаты.