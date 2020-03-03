Вт, 3.03.2020
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  • Кристина Каллас критикует работу Рийгикогу и готова вновь вывесить сканадльные плакаты
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Кристина Каллас критикует работу Рийгикогу и готова вновь вывесить сканадльные плакаты

Кристина Каллас.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Председатель непредставленной в парламенте, но стремительно набирающей популярность партии "Ээсти 200" Кристина Каллас подвергла критике работу Рийгикогу, пишет Rus.ERR.

В интервью ERR она заявила, что высокообразованные депутаты Рийгикогу получают высокую зарплату, но результат работы 101 человека - это один плохо подготовленный закон в месяц. 

По ее словам, современная эстонская политика слишком мало думает о будущем. 

Также Кристина Каллас вновь высказалась на тему школьного образования, отметив, что она по-прежнему уверена в том, что эстонские и русские дети с первого класса должны учиться вместе, а действующая система приводит общество к географической сегрегации и геттоизации.

В январе 2019 года по инициативе "Ээсти 200" на остановке Хобуяама в центре Таллинна появились плакаты, которые делили эстонцев и русских по национальному признаку, что привело к падению рейтинга партии, но, как заявила Кристина Каллас, сегодня она бы вновь вывесила эти плакаты.

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