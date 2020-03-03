Кристина Каллас критикует работу Рийгикогу и готова вновь вывесить скандальные плакаты

В интервью ERR она заявила, что высокообразованные депутаты Рийгикогу получают высокую зарплату, но результат работы 101 человека - это один плохо подготовленный закон в месяц.

По ее словам, современная эстонская политика слишком мало думает о будущем.

Также Кристина Каллас вновь высказалась на тему школьного образования, отметив, что она по-прежнему уверена в том, что эстонские и русские дети с первого класса должны учиться вместе, а действующая система приводит общество к географической сегрегации и геттоизации.