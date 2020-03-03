Volkswagen поставил крест на разработке легковых машин, работающих на природном газе

В России, в Южно-Сахалинске, 2 марта открылась двухдневная конференция, посвященная переходу на использование природного газа в качестве моторного топлива. А в Германии, в Дюссельдорфе, в немецкой экономической газете Handelsblatt вышла статья о том, что Volkswagen, крупнейший автостроитель не только в Европе, но в мире, прощается с природным газом. Налицо кардинально разные оценки того, в каком направлении будет двигаться автомобильная отрасль.

19 CNG-моделей марок VW, Audi, Skoda и Seat

В беседе с Handelsblatt директор по развитию Volkswagen Франк Вельш сообщил, что концерн прекращает разработку новых моделей легковых автомобилей, работающих на сжатом природном газе (CNG). Выпуск 19 моделей марок VW, Audi, Skoda и Seat, оснащаемых в настоящее время газобаллонным оборудованием, пока продолжится, но новых поколений этих автомобилей уже не будет.

Так что CNG-автомобилям осталось в лучшем случае лет семь, ведь именно столько обычно длится жизненный цикл моделей, отмечает газета. Однако уже лет через пять, указывает она, в Европе должны ввести новый экологический стандарт "Евро-7", и ряд работающих на газе моторов VW больше не будет соответствовать более строгим нормам выбросов вредных веществ. После заявлений Франка Вельша окончательно ясно, что концерн не собирается заниматься модернизацией таких двигателей, тратя на это десятки миллионов евро.

Так что вполне возможно, что Volkswagen свернет производство газовых автомобилей и раньше, особенно если объемы продаж будут и дальше падать, предупреждает Handelsblatt. О крайне низком спросе в Германии на легковые автомобили, использующие газомоторное топливо, неделей раньше в статье "Конец автомобилей на природном газе" писала и газета Die Welt.

Падение продаж газовых автомобилей в Германии

Она привела официальную статистику за 2019 год. В Германии, на крупнейшем автомобильном рынке Европы, были зарегистрированы всего 7623 новых CNG-автомобиля, что на 29,4 процента меньше, чем годом раньше. Это 0,2 процента от общего числа продаж. Одновременно, по данным Handelsblatt, число автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), короче - заправок, которых в ФРГ и так мало, еще больше сократилось: с 867 в 2018 году до 837 на данный момент.

Легковые автомобили на газомоторном топливе не востребованы покупателями, констатировал в беседе с Handelsblatt Франк Вельш. Он уверен, что спрос и в будущем расти не будет. Поэтому Volkswagen решил не распыляться и всецело сосредоточиться на разработке и производстве электромобилей. Но тем самым концерн, скорее всего, ставит окончательный крест на автомобилях с технологией CNG. Причем не только в Германии и Европе.