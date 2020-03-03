В Эстонии на берег моря выбросило скелет в одежде

Rus.Postimees.ee112В Эстонии на берег моря выбросило скелет в одежде 3 марта 2020, 9:52В Эстонии на берег моря выбросило скелет в одеждеrus.postimees.eeБалтийское море.ФОТО: Alo LõhmusВ воскресенье, 23 февраля, вблизи деревни Линдметса в Сырве на границе воды и суши обнаружили труп человека.По словам участкового полицейского Кайди Казе, среди водорослей виднелся частичный скелет в одежде, передает Saarte hääl.Труп отправили на вскрытие для установления личности и выяснения возможной причины смерти. морескелетсырветрупэстония