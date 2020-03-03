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  • В Эстонии на берег моря выбросило скелет в одежде

В Эстонии на берег моря выбросило скелет в одежде

Балтийское море.

ФОТО: Alo Lõhmus

В воскресенье, 23 февраля, вблизи деревни Линдметса в Сырве на границе воды и суши обнаружили труп человека.

По словам участкового полицейского Кайди Казе, среди водорослей виднелся частичный скелет в одежде, передает Saarte hääl.

Труп отправили на вскрытие для установления личности и выяснения возможной причины смерти.

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