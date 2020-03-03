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Подозреваемый в торговле наркотиками эстонский хоккеист задержан в Ленинградской области

Хоккей

ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Объявленный в международный розыск гражданин Эстонии был задержан по подозрению в наркоторговле во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как стало известно 47news, вечером 2 марта в садоводстве "Клубничное" всеволожские оперативники вместе с сотрудниками Интерпола задержали 32-летнего гражданина Эстонии, находящегося в международном розыске. У себя на родине мужчину подозревают в незаконном обороте наркотических средств.

О задержанном известно, что в начале нулевых годов он подавал хоккейные надежды. Так в сезонах 2003/04 и 2005/06 был игроком одного из самых титулованный эстонских хоккейных клубов PSK из Нарвы.

Решается вопрос о передаче иностранца эстонской стороне.

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