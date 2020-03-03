Подозреваемый в торговле наркотиками эстонский хоккеист задержан в Ленинградской области

Как стало известно 47news , вечером 2 марта в садоводстве "Клубничное" всеволожские оперативники вместе с сотрудниками Интерпола задержали 32-летнего гражданина Эстонии, находящегося в международном розыске. У себя на родине мужчину подозревают в незаконном обороте наркотических средств.

О задержанном известно, что в начале нулевых годов он подавал хоккейные надежды. Так в сезонах 2003/04 и 2005/06 был игроком одного из самых титулованный эстонских хоккейных клубов PSK из Нарвы.