В Таллиннском аэропорту в багаже обнаружили напоминающий гранату предмет

В понедельник в Таллиннском аэропорту в ходе досмотра в багаже одного пассажира были обнаружены напоминающий гранату предмет и патрон.
В понедельник из Таллиннского аэропорта в Копенгаген вылетел пассажир, в багаже которого при просвечивании обнаружили зажигалку, напоминающий гранату предмет и патрон.
Поскольку мужчина не явился для дополнительной проверки багажа, багаж передали в отделение пропавших и найденных предметов и отправили на место саперов. Саперы проверили багаж и выяснили, что гранату, по всей видимости, напоминали лампа необычной формы и зажигалка.
В то же время, в багаже были зажигалка и патрон. Рюкзак и патрон полицейский патруль доставил в Кесклиннаское отделение полиции, где рюкзак оформят как находку, а патрон конфискуют и уничтожат.