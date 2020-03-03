В Таллиннском аэропорту в багаже обнаружили напоминающий гранату предмет

В понедельник из Таллиннского аэропорта в Копенгаген вылетел пассажир, в багаже которого при просвечивании обнаружили зажигалку, напоминающий гранату предмет и патрон.

Поскольку мужчина не явился для дополнительной проверки багажа, багаж передали в отделение пропавших и найденных предметов и отправили на место саперов. Саперы проверили багаж и выяснили, что гранату, по всей видимости, напоминали лампа необычной формы и зажигалка.