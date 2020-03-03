Вт, 3.03.2020
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  • В Таллиннском аэропорту в багаже обнаружили напоминающий гранату предмет

В Таллиннском аэропорту в багаже обнаружили напоминающий гранату предмет

Tallinna lennujaam.

ФОТО: Mihkel Maripuu

В понедельник в Таллиннском аэропорту в ходе досмотра в багаже одного пассажира были обнаружены напоминающий гранату предмет и патрон.

В понедельник из Таллиннского аэропорта в Копенгаген вылетел пассажир, в багаже которого при просвечивании обнаружили зажигалку, напоминающий гранату предмет и патрон.

Поскольку мужчина не явился для дополнительной проверки багажа, багаж передали в отделение пропавших и найденных предметов и отправили на место саперов. Саперы проверили багаж и выяснили, что гранату, по всей видимости, напоминали лампа необычной формы и зажигалка.

В то же время, в багаже были зажигалка и патрон. Рюкзак и патрон полицейский патруль доставил в Кесклиннаское отделение полиции, где рюкзак оформят как находку, а патрон конфискуют и уничтожат.

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