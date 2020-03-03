Оставленным дома из-за коронавируса школьникам поможет э-обучение

У Министерства образования и науки нет данных о том, сколько учеников во время каникул посетили страны с большим распространением коронавируса и решили по совету Департамента здоровья остаться дома. «Причины оставаться дома могут быть разными, и они вообще могут не быть связанными с коронавирусом. Сейчас в Эстонии распространяется грипп и гриппоподобные вирусы, также часть учеников отсутствуют по семейным и иным причинам», - объяснила советник по прессе министерства Елена Земскова.

В Департамент здоровья обращались люди, которые в течение последних недель вернулись из отпуска из стран с быстрым распространением вируса. «Часть вернувшихся были отправлены на анализы, но пока все результаты были отрицательными. Анализы брали и у детей», - сообщили из департамента.

Порты и аэропорт получат термокамеры

Вчера в Эстонию прибыли термокамеры, которые будут установлены в Таллиннском аэропорту и в Старом порту. Департамент полиции и погранохраны начнет следить за пассажирами, прибывающими в страну. Если камера установит температуру тела выше нормы, человек будет направлен в отдельное место. Там пройдет дополнительная проверка и медицинская консультация. Если будут выявлены признаки болезни, человеку выдадут маску для лица и вызовут ему скорую помощь.

Специалист по связям с общественностью Таллиннского порта Сирле Арро подтвердила, что камеры уже в Эстонии и они будут установлены в терминалах А и D. Камер всего четыре, одна стоит 11 500 евро.

Кроме того в аэропорту, в портах, на автовокзале, в образовательных учреждениях и других общественных местах и на предприятиях будут установлены дополнительные дозаторы с дезинфицирующими средствами.