Оставленным дома из-за коронавируса школьникам поможет э-обучение

Вчера был первый учебный день после школьных каникул. И Департамент здоровья, и Министерство образования и наук советовали всем родителям оставить своих отпрысков дома, если они провели каникулы в зонах распространения коронавируса. Postimees выяснил, как обстоят дела в школах.
По словам директора Гимназии Густава Адольфа, в которой учатся 1403 ребенка, Хенрика Салума, на основании e-kool сегодня начнут выяснять, сколько учеников отмечены отсутствующими на две недели: «Но, насколько мне сообщили классные руководители, отсутствующих больше, чем обычно».
Интерес родителей в плане организации школьной жизни был умеренным: «Часть родителей, которые сами в путешествие не ездили, конечно, спрашивали, что делать с вернувшимися из поездки детьми. Опасаются». Обеспокоенным родителям он отвечал, что школа исходит из советов Департамента здоровья, который рекомендовал вернувшимся из регионов распространения коронавируса две недели отсидеться дома.
Чтобы эти ученики не выпадали из школьной работы, Салум передал учителям просьбу достаточно детально заполнять e-kool, чтобы ученик понимал, что он должен делать, и чем занимались на уроке.
«Чтобы они очень внимательно просматривали записи в э-кооль, именно с тем прицелом, чтобы ученик мог самостоятельно по ним учиться. Я попросил добавлять к записям рабочие страницы, - сказал он. – У нас есть и один учитель, который вернулся из страны с вирусом, и теперь он две недели будет давать уроки из дома при помощи видео. Все уроки идут, ученики в классе, а учитель руководит с экрана».
По словам заведующей учебной частью Таллиннской гимназии Куристику Сийри Айасте, в этой школе вчера отсутствовали единичные ученики: «Но учитель одного первого класса просил совета. Один ученик провел каникулы на Филиппинах». Самочувствие у ученика было хорошее, но учитель не знал, должен ли он оставаться дома или нет: «Я руководствовалась пожеланиями Департамента здоровья: поскольку ученик был не в зоне риска, я не усмотрела причины, почему он не должен ходить в школу, если он себя хорошо чувствует».
Школа исходит и из других пожеланий департамента. Заказано большое количество дезинфицирующих средств для рук. Они есть в каждом классе, в учительской и в столовой, где они были и раньше.
Есть и такие школы, где вчера обычной школьной работы не было, но не из-за угрозы распространения вируса. В школе идет итоговая неделя, и уроки проводят на основании специального графика. Никакой паники нет: «Один ученик сообщил, что признаков болезни у него нет, но на всякий случай он в школу не придет, поскольку посетил во время каникул регион распространения вируса». Пауль добавила, что больше таких сообщений не было.
В школу обращались несколько родителей, просивших совета: «Решение остаться дома сообща принимают родитель и ученик, мы советуем при необходимости проконсультироваться с семейным врачом и готовы организовать э-обучение».
Директор Юриской гимназии Мария Тиро сказала, что в этой школе еще два месяца назад договорились, что 2 марта у учеников основной школы будет день э-обучения, а у гимназистов – неделя курсов на выбор, где не было ни одного отсутствующего. Сегодня медицинские работники школы должны собрать всю информацию о том, куда дети ездили, и как много из них отсутствуют. Тиро сказала, что учителя и руководство Юриской гимназии собрались еще на прошлой неделе и обсудили ситуацию. Кроме того, школа закупила большое количество дезинфицирующих средств для рук: «Они есть в столовых, а также установили их в компьютерных классах».
У Министерства образования и науки нет данных о том, сколько учеников во время каникул посетили страны с большим распространением коронавируса и решили по совету Департамента здоровья остаться дома. «Причины оставаться дома могут быть разными, и они вообще могут не быть связанными с коронавирусом. Сейчас в Эстонии распространяется грипп и гриппоподобные вирусы, также часть учеников отсутствуют по семейным и иным причинам», - объяснила советник по прессе министерства Елена Земскова.
В Департамент здоровья обращались люди, которые в течение последних недель вернулись из отпуска из стран с быстрым распространением вируса. «Часть вернувшихся были отправлены на анализы, но пока все результаты были отрицательными. Анализы брали и у детей», - сообщили из департамента.
По состоянию на вчера Департамент здоровья взял 71 анализ: 58 оказались негативными, один – позитивный и 12 ждут результата.
Порты и аэропорт получат термокамеры
Вчера в Эстонию прибыли термокамеры, которые будут установлены в Таллиннском аэропорту и в Старом порту. Департамент полиции и погранохраны начнет следить за пассажирами, прибывающими в страну. Если камера установит температуру тела выше нормы, человек будет направлен в отдельное место. Там пройдет дополнительная проверка и медицинская консультация. Если будут выявлены признаки болезни, человеку выдадут маску для лица и вызовут ему скорую помощь.
Специалист по связям с общественностью Таллиннского порта Сирле Арро подтвердила, что камеры уже в Эстонии и они будут установлены в терминалах А и D. Камер всего четыре, одна стоит 11 500 евро.
Кроме того в аэропорту, в портах, на автовокзале, в образовательных учреждениях и других общественных местах и на предприятиях будут установлены дополнительные дозаторы с дезинфицирующими средствами.