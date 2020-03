Apple продолжает платить за замедление iPhone

Это соглашение распространяется на пользователей iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus и iPhone SE, работающих под управлением операционной системы iOS 10.2.1 или более поздних версий. Также учитываются iPhone 7 и iPhone 7 Plus под управлением iOS 11.2 или более поздних версий.